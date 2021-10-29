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    Дело о гибели Томирис Байсафы: Меджидову отменили оправдательный приговор

    29 Октября 2021, 07:46

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 28 октября 2021 года состоялось очередное заседание апелляционной инстанции, оправдательный приговор в отношении Муртузали Меджидова отменён. Об этом в Instagram сообщила Жанна Ахметова - мать погибшей в 2018 году студентки МГИМО Томирис Байсафы, передает МИА «Казинформ».

    Отмену оправдательного приговора Муртузали Меджидову подтвердил РИА «Новости» и его адвокат Шамиль Яндарбаев, добавив, что дело направили на новое рассмотрение в Никулинский суд Москвы. Пока вопрос о повторном избрании меры пресечения не решался, подчеркнул адвокат.

    Ранее присяжными был вынесен оправдательный вердикт молодому человеку, и Никулинский суд Москвы, где рассматривалось дело, оправдал его. Потерпевшая сторона написала апелляционную жалобу, и в конце прошлого месяца дело было направлено в Мосгорсуд.

    В связи с поступившим обращением матери погибшей студентки из Казахстана Председателем Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкиным поручено доложить обо всех обстоятельствах, установленных в ходе расследования. В социальной сети появилось обращение Жанны Ахметовой к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении проректора института. Женщина утверждает, что руководитель вуза был знаком с семьей предполагаемого убийцы девушки и способствовал сокрытию преступления.

    Напомним, 13 апреля 2018 года в МГИМО студентка четвертого курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа учебного корпуса. 3 мая в НИИ имени Склифосовского она скончалась.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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