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    Дело о гибели Томирис Байсафы будет проверено Следственным комитетом России

    16 Сентября 2021, 14:50

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции РФ А.И. Бастрыкин дал указание своим подчиненным доложить обо всех этапах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего, приведших к гибели студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ.

    «В связи с поступившим обращением матери погибшей в 2018 году студентки МГИМО Председателем Следственного комитета поручено доложить обо всех обстоятельствах, установленных в ходе расследования», - говорится на сайте СК.

    В социальной сети появилось обращение матери погибшей в 2018 году студентки МГИМО к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении проректора института. Женщина утверждает, что руководитель вуза был знаком с семьей предполагаемого убийцы девушки и способствовал сокрытию преступления.

    Ранее присяжными был вынесен оправдательный вердикт молодому человеку, и Никулинский суд Москвы, где рассматривалось дело, оправдал его. Потерпевшая сторона написала апелляционную жалобу, и в конце прошлого месяца дело было направлено в Мосгорсуд.

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    Россия Судебный процесс Общество
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