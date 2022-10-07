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    Дело о финпирамиде в Туркестанской области - 25 человек лишились свободы

    7 Октября 2022, 20:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня по делу более 2 тысяч потерпевших от финансовой пирамиде, которые находилось в следственном производстве полицейских Туркестанской области, поставлена точка. Осуждены 25 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

    «В полицию с 2020 года поступили заявления от граждан, которые стали жертвами финансовых пирамид «Evolution Corporation» и «Индиго 24». Это жители шести областей и городов республиканского значения. Учитывая, на тот момент масштаб совершенного преступления, было возбуждено уголовное дело и приказом МВД РК на базе департамента полиции Туркестанской области создана следственная группа. Данную группу возглавила один из опытных следователей Туркестанской области – Алтынай Жолымбекова», - рассказали в полиции.

    Досудебное расследование продолжалось более года.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25 человек, по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамидой. У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество. За это время сотрудники полиции и прокуроры провели огромную работу по сбору доказательств вины подозреваемых. Было назначено 15 видов экспертиз.

    Следователи установили, что преступная группа в течение нескольких лет, обещая вкладчикам возврат денег, мошенническим путем присвоила более 3 миллиардов тенге.

    Доказано, что преступная группа носила организованный характер, действовала планомерно, роли каждого участника были четко распределены. В результате полицейские и прокуроры направили в суд 1000-томное уголовное дело с обвинительным актом. Сегодня, суд вынесен приговор по данному уголовному делу.

    «В частности, трое подсудимых, которые являются организаторами и учредителями финансовой пирамиды, приговором суда лишены свободы сроком на 12 лет, пять человек, которые были их заместителями – на 10 лет, остальные 17 подсудимых – на 8 лет лишения свободы. Самая старшая из подсудимых – 55-летняя женщина, а самой младшей – 31 год», - говорится в сообщении полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Суды Видео Финансовая пирамида
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