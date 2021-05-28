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    Дело ЛРТ: какие суммы возместят обвиняемые

    28 Мая 2021, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городском суде Нур-Султана озвучили взыскание с обвиняемых по делу о строительстве ЛРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гражданский иск ТОО CTS к ответчикам: Аманжолову, Нурпеисову, Ашим, Касабаеву, Мусенову, Абдыхамитову, Свамбаеву, Арыкбаеву и Акбаевой, в части возмещения ущерба в 5,8 млрд тенге у довлетворить в долевом порядке, в том числе от лиц, освобожденных от уголовной ответственности.

    Взыскать с Аманжолова, Ачилова, Арыкбаева, Акбаевой, Свамбаева и Абдыхамитова по различным договорам:

    - 743 млн тенге в доход государства и госпошлину в 7,4 млн тенге;

    - 1,7 млрд тенге в доход государства и госпошлину в 17 млн тенге.

    Взыскать с Аманжолова, Нурпеисова, Ашим, Касабаева, Ачилова, Мусенова, Арыкбаева, Акбаевой, Свамбаева и Абдыхамитова:

    - 1,3 млрд тенге в доход государства и госпошлину в 13,9 млн тенге.

    Взыскать с Аманжолова, Нурпеисова, Ашим, Ачилова, Мусенова, Арыкбаева, Акбаевой, Свамбаева и Абдыхамитова:

    - 1,3 млрд тенге в доход государства и госпошлину 13,1 млн тенге.

    Напомним, сегодня городской суд Нур-Султана вынес приговор обвиняемым по делу о строительстве LRT.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция Судебный процесс
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