Дело ЛРТ: какие суммы возместят обвиняемые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городском суде Нур-Султана озвучили взыскание с обвиняемых по делу о строительстве ЛРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гражданский иск ТОО CTS к ответчикам: Аманжолову, Нурпеисову, Ашим, Касабаеву, Мусенову, Абдыхамитову, Свамбаеву, Арыкбаеву и Акбаевой, в части возмещения ущерба в 5,8 млрд тенге у довлетворить в долевом порядке, в том числе от лиц, освобожденных от уголовной ответственности.

Взыскать с Аманжолова, Ачилова, Арыкбаева, Акбаевой, Свамбаева и Абдыхамитова по различным договорам:

- 743 млн тенге в доход государства и госпошлину в 7,4 млн тенге;

- 1,7 млрд тенге в доход государства и госпошлину в 17 млн тенге.

Взыскать с Аманжолова, Нурпеисова, Ашим, Касабаева, Ачилова, Мусенова, Арыкбаева, Акбаевой, Свамбаева и Абдыхамитова:

- 1,3 млрд тенге в доход государства и госпошлину в 13,9 млн тенге.

Взыскать с Аманжолова, Нурпеисова, Ашим, Ачилова, Мусенова, Арыкбаева, Акбаевой, Свамбаева и Абдыхамитова:

- 1,3 млрд тенге в доход государства и госпошлину 13,1 млн тенге.

Напомним, сегодня городской суд Нур-Султана вынес приговор обвиняемым по делу о строительстве LRT.