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    Дело Кайрата Боранбаева рассматривается в апелляционной стадии

    26 Июля 2023, 17:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обсуждаются условия соглашения о пересмотре дела Кайрата Боранбаева в апелляционной стадии, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «К. Боранбаев, Т. Жанузак и Р. Наханов осуждены приговором районного суда 2 Сарыаркинского района города Астаны от 31 марта 2023 года. Приговор был обжалован осужденными и их адвокатами. В апелляционной стадии рассмотрены доказательства жалоб, а также ходатайство прокурора об отмене приговора и начато рассмотрение жалобы», - говорится в ответе городского суда на запрос МИА «Казинформ».

    Согласно официальному ответу, прокурор и представитель потерпевшего согласились с заявленным ходатайством.

    «До рассмотрения дела К. Боранбаев и его адвокат, а также другие подсудимые и их защитники написали ходатайство о заключении процессуального соглашения. Суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство, участникам процесса дали время для заключения процессуального соглашения», - сообщили в столичном суде.

    В настоящее время обсуждается процедура согласования.

    Напомним, ранее сообщалось, что судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта текущего года.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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