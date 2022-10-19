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    Дело Карима Масимова прокомментировали в Генпрокуратуре

    19 Октября 2022, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным заместителя генерального прокурора РК Асета Чиндалиева, дело экс-главы Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова все еще находится на ознакомлении обвиняемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас дело находится на ознакомлении обвиняемых. Ознакомление может занять определенное время», - сказал он в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

    Ранее сообщалось, что дело расследует КНБ под грифом секретности. Все подозреваемые по делу находятся под стражей. Расследование дела на сегодня завершено.

    6 января этого года Указом Главы государства Карим Масимов был освобожден от должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В КНБ начали расследование по факту государственной измены.

    В августе сообщалось о продолжении Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан расследования уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.

    Фото: kazakh-zerno.net

    Автор:

    Анеля Касымова

    Генпрокуратура КНБ ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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