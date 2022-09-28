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    Дело Карима Масимова прокомментировали в Генпрокуратуре РК

    28 Сентября 2022, 13:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев заявил, что экс-глава Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов и другие подозреваемые находятся под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дело расследует КНБ, ему дан гриф секретности. Материалы не подлежат распространению. Есть несколько лиц из прокуроров с доступом к этим делам. Все подозреваемые по этому делу находятся под стражей, никто никуда не уехал и не скрылся», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в после пленарного заседания Мажилиса.

    Он проинформировал, что расследование дела на сегодня завершено.

    «Начато ознакомление с материалами дела. Процессуальных ограничений для ознакомления с делом мы не выставляли», - добавил А. Чиндалиев.

    6 января этого года Указом Главы государства Карим Масимов был освобожден от должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

    Сообщалось, что в КНБ начали расследование по факту государственной измены.

    В августе сообщалось о продолжении Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан расследования уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.

    Фото: kazakh-zerno.net

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура КНБ
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