Дело Карима Масимова прокомментировали в Генпрокуратуре РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев заявил, что экс-глава Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов и другие подозреваемые находятся под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело расследует КНБ, ему дан гриф секретности. Материалы не подлежат распространению. Есть несколько лиц из прокуроров с доступом к этим делам. Все подозреваемые по этому делу находятся под стражей, никто никуда не уехал и не скрылся», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в после пленарного заседания Мажилиса.

Он проинформировал, что расследование дела на сегодня завершено.

«Начато ознакомление с материалами дела. Процессуальных ограничений для ознакомления с делом мы не выставляли», - добавил А. Чиндалиев.

6 января этого года Указом Главы государства Карим Масимов был освобожден от должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Сообщалось, что в КНБ начали расследование по факту государственной измены.

В августе сообщалось о продолжении Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан расследования уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.

Фото: kazakh-zerno.net