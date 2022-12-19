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    Дело Гульмиры Сатыбалды по двум эпизодам захвата бизнеса направлено в прокуратуру

    19 Декабря 2022, 09:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сопряженного в том числе с похищением человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.

    15 декабря т.г. уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.

    Сатыбалды Г., руководство подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.

    На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен.

    Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.

    Расследование в отношении Сатыбалды Г. по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается.

    Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.

    Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана.

    Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

    Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы.
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