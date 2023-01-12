Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Дело Гульмиры Сатыбалды направили в Астану

    12 Января 2023, 12:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел суд по делу экс-супруги известного бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе судебного заседания адвокаты обвиняемой попросили провести судебный процесс в Астане. Ходатайство было удовлетворено.

    «Поступившее в Алмалинский районный суд Алматы уголовное дело в отношении подсудимых Г. Сатыбалды и других лиц направлено по подсудности в районный суд №2 Байконырского района города Астаны. Мера пресечения подсудимым оставлена без изменения», - сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

    В марте прошлого года сообщались, что Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.

    Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС Астаны.

    Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

    Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области осужден за хищение
    27 атырауцев, принимавших участие в январских событиях, признали себя виновными
    Убийство врача Юрия Шумкова: подсудимый выступил с последним словом
    Для обвиняемого в убийстве врача Юрия Шумкова запросили 20 лет колонии
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров