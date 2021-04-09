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    Дело еще одного фигуранта сообщества Аблязова передано суду

    9 Апреля 2021, 16:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова. Об этом сообщил следователь по особо важным делам ведомства Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова, он занимал должность управляющего директора начальника управления корпоративного бизнеса №7, являлся членом правления кредитного комитета АО «БТА банк».

    По его словам, этот фигурант содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову.

    «С 2010 года фигурант дела находился в международном розыске, скрываясь по поддельным документам гражданина Кыргызстана. В августе прошлого года он был установлен в Грузии, где признал гражданство Казахстана и заявил об ускоренной экстрадиции на родину. В настоящее время прокуратурой утвержден обвинительный акт, подозреваемый передан суду. По уголовному делу обеспечено дополнительное возмещение ущерба на сумму более 2 млн долларов. Досудебное расследование продолжается еще в отношении 14 подозреваемых, находящихся в международном розыске», - добавил следователь по особо важным делам Данияр Бигайдаров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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