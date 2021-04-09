Дело экс-заместителей председателя Комитета по делам спорта направлено в суд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дело экс-заместителей председателя Комитета по делам спорта направлено в суд. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении экс-заместителей председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Один из них подозревался в хищении бюджетных средств. Другой подозревался в получении взяток в особо крупном размере за подписание актов по вышеуказанным (указанным в деле - прим. ред.) объектам. 8 апреля текущего года дело направлено в суд», - сообщил Данияр Бигайдаров.

Ранее он проинформировал о том, что дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру.