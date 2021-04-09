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    Дело экс-заместителей председателя Комитета по делам спорта направлено в суд

    9 Апреля 2021, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дело экс-заместителей председателя Комитета по делам спорта направлено в суд. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении экс-заместителей председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Один из них подозревался в хищении бюджетных средств. Другой подозревался в получении взяток в особо крупном размере за подписание актов по вышеуказанным (указанным в деле - прим. ред.) объектам. 8 апреля текущего года дело направлено в суд», - сообщил Данияр Бигайдаров.

    Ранее он проинформировал о том, что дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Суды Минкультуры Другие государственные органы Менингит
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