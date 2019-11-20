Дело экс-начальника Службы спецпрокуроров прокомментировал Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов прокомментировал дело бывшего начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Олеси Кексель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится досудебное расследование по данному факту. Всю оценку ему дадут предварительное следствие, досудебное расследование. Поэтому только суд может решить, виновен или не виновен человек в этих деяниях. Все эти факты будут проверены, будет дана должная правовая оценка. Поэтому после принятия окончательного решения вам сообщат по всем фактам. Я не могу раскрывать ход следствия», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах заседания Мажилиса.

Он уточнил, что Олеся Кексель ушла по собственному желанию.

«Причина ухода – по собственному желанию. Она подала заявление и Генеральный прокурор удовлетворил. Она в Казахстане», - проинформировал заместитель Генпрокурора.

Ранее глава дело прокомментировал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В Генпрокуратуру поступило заявление от гражданина, который заявил, что в ходе проведения следствия в отношении него были допущены недозволенные методы следствия в части принуждения к даче показаний со стороны бывшего руководителя службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры О. Кексель», - сказал тогда глава МВД.

Проводятся следственные действия.