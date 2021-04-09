Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру

    9 Апреля 2021, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Антикоррупционной службой завершено уголовное дело в отношении экс-председателя ТОО «СК-Фармация». Дело с обвинительным актом в порядке статьи 300 УПК направлено в прокуратуру. К сожалению, иную информацию разгласить не смогу, в порядке статьи 201», - сообщил Данияр Бигайдаров на онлайн-брифинге на площадке Агентства по противодействию коррупции РК.

    Ранее сообщалось о том, что завершилось расследование по делу экс-главы «СК-Фармация».

    Напомним, в августе прошлого года сообщалось о том, что бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» был заключен под стражу.

    «Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшими тяжкие последствия», - сообщил тогда следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Здравоохранение Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Преподаватели с поддельными дипломами работали в колледжах Мангистауской области
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    3,5 тысячи га пастбищных земель вернули государству в Алматинской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка