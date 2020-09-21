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    Дело экс-директора столичной филармонии: сколько средств было похищено

    21 Сентября 2020, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-директор Государственной академической филармонии Сакен Абдрахманов подозервается в хищении свыше 1,8 млрд. тенге. Об этом заявил председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В столичном суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-директора Государственной академической филармонии (бывший Конгресс-холл - прим. авт.) Абдрахманова, который, по версии следствия, организовал преступную группу из числа своих подчиненных. Ими похищено свыше 1,8 млрд тенге», - сказал Жанат Элиманов на брифинге в СЦК.

    Ранее спикер рассказал о том, как ведется следствие по делу бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. По его словам, следственные мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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