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    Дело бывшего замначальника ДУИС Шымкента и Туркестанской области передали в суд

    25 Августа 2022 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подразделение собственной безопасности МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ДУИС по городу Шымкент и Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Он был задержан в июле текущего года по подозрению в вымогательстве и получении крупной взятки от осужденного за послабление режима отбывания уголовного наказания. В настоящее время дело передано в Аль-Фарабийский районный суд Шымкента.

    «МВД, как и прежде, жестко и незамедлительно реагирует на все факты, когда полицейские преступают закон, попирают права и свободы граждан, изменяют присяге. Принадлежность к правоохранительной службе возлагает на нас еще большую ответственность за поведение и действия не только на работе, но и в быту. Руководство министерства и дальше будет жестко придерживаться позиции по незамедлительному реагированию на все нарушения закона в собственных рядах. Ни один из виновных и «замаравших честь мундира» не уйдет от ответственности», – отметили в ведомстве.


    Коррупция Суды МВД РК
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