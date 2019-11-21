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    Дело Багдата Манзорова: новую жалобу на решение Генпрокуратуры готовят в Антикоррупционной службе

    21 Ноября 2019, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе готовят новую жалобу на решение Генеральной прокуратуры в связи с делом заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве сообщили, что решение о прекращении уголовного дела было принято от имени заместителя Генерального прокурора.

    «Как вам известно, 28 октября Генеральной прокуратурой уголовное дело в отношении Манзорова было прекращено. Если рассматривать эту ситуацию более детально, здесь уголовное дело в отношении Манзорова было возбуждено по заявлению двух граждан нашей страны, которые прямо указывали на Манзорова о фактах совершения им коррупционного преступления. Исходя из логики решения Генпрокуратуры в настоящее время нам необходимо этих двух лиц привлечь к ответственности по незаконному обращению и за дачу ложных сведений в отношении Манзорова», - сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

    Он уточнил, что в настоящее время доводы Генеральной прокуратуры изучаются.

    «По результатам рассмотрения данных доводов нами будет рассматриваться вопрос внесения жалобы на решение прокуратуры вышестоящему прокурору», - проинформировал Д. Бигайдаров.

    Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре РК отказали Антикоррупционной службе в жалобе по делу заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.

    Напомним , в Генеральной прокуратуре прекратили дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.

    О задержании заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова стало известно в сентябре текущего года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура
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