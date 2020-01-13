Дело Акжаркын Турлыбай: адвокаты подадут апелляцию на решение суда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адвокаты Акжаркын Турлыбай рассматривают вопрос о подаче апелляции на решение суда. Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об этом на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как вы уже знаете, приговор суда о пожизненном лишении свободы Акжаркын Турлыбай остался без изменений. Сейчас ее адвокаты рассматривают вопрос о подаче апелляции на решение суда», - рассказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации.
Напомним, 21-летнюю Акжаркын Турлыбай в марте 2014 года задержали с наркотиками на границе Китая и Малайзии. В ее сумке изъяли 4,5 кг наркотиков, сама Акжаркын Турлыбай об этом не знала. Суд Гуанчжоу обвинил ее в контрабанде наркотиков и приговорил к пожизненному лишению свободы. 7 апреля 2016 года ссуд апелляционной инстанции постановил об изменении наказания в виде лишения свободы и направлении дела Акжаркын Турлыбай на рассмотрение в суд первой инстанции.
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Китай обсудил вопрос о положении нашей соотечественницы Акжаркын Турлыбай, которая находится в тюремном заключении. 27 декабря приговор о пожизненном тюремном заключении Акжаркын Турлыбай остался без изменений.
- Избившего гражданина России казахстанского студента задержали в Москве
- Осужденный казахстанец в Южной Корее подал на апелляцию
- Глава государства принял председателя Верховного суда
- Посольства Казахстана в США и России запустили телеграм-боты
- Мухтар Тлеуберди примет участие в заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз»
- Нашумевшее колесо обозрения демонтируют в Рудном
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана