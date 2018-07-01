Делегация Главного командования Нацгвардии РК посетила Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 по 18 июля делегация Главного командования Национальной гвардии Республики Казахстан во главе с главнокомандующим генерал-лейтенантом Русланом Жаксылыковым посетила Турецкую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Визит был организован по приглашению турецкой стороны с целью обмена опытом по вопросам служебно-боевой деятельности, обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях.

В первый день пребывания в Турции казахстанская военная делегация встретилась с командующим Жандармерией города Стамбул генерал-лейтенантом Нух Короглу, где в ходе беседы ознакомилась с выполняемыми задачами жандармерии в многомиллионном мегаполисе страны.

На следующий день делегация из Казахстана выехала в Анкару, где состоялась встреча с министром обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером и Главнокомандующим Жандермерией Турции генералом армии Арифом Четином.

В ходе встречи высокопоставленные военные обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, турецкая сторона изъявила желание поставлять образцы формы одежды, оружия, боеприпасов, специальных средств в интересах Национальной гвардии Казахстана. После чего гостям были продемонстрированы предприятия оборонно-промышленного комплекса «Нуролтехнолоджи», «AVS», «Гази Фишек».

Далее казахстанская делегация посетила оперативный Центр штаба жандармерии, где ознакомилась с возможностями охраны государственной границы с применением разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также мобильными системами распознавания личности и транспортных средств, интегрированными в единое информационное пространство.

Также в рамках визита турецкие военнослужащие организовали выставку средств обеспечения специальных операций в Криминальном центре. Особый интерес у гостей вызвали специальная инженерная техника и роботы вместе с минно-взрывными изделиями.

Одним из немаловажных моментов в ходе переговоров стало разрешение вопросов по военному образованию и повышению квалификации специалистов. Так, принято решение об увеличении количества обучаемых курсантов РК в Училище жандармерии до 8 человек ежегодно.

Также достигнута договоренность о продолжении обучения выпускников военно-учебных заведений Турции, отправленных от Национальной гвардии Казахстана, в академиях Турции. Кроме того, будет увеличено количество курсов, проводимых со специалистами (снайперами, взрывотехниками, водолазами и другими) специального назначения на базе турецких учебных заведений.

Во время встречи с министром внутренних дел и главнокомандующим Жандармерии Турции было рассмотрено предложение о вступлении Национальной гвардии РК в Ассоциацию сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря (FIEP), членами которой является ряд европейских государств. В свою очередь это позволит гвардейцам изучить тактику действий специальных подразделений членов ассоциации, проводить сборовую подготовку на их учебно-материальной базе, а также повысить материально-техническую оснащенность подразделений.

В рамках обмена опытом турецкая сторона изъявила желание принять участие в ежегодном Международном военно-музыкальном фестивале «Әскери керней», а также в учениях подразделений специального назначения, проводимых на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения воинской части 5574 в Алматинской области.

В ходе визита казахстанская делегация посетила мавзолей «Ататюрка», где возложила цветы к мемориалу.









