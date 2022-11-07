Делегация Таджикистана ознакомилась с опытом организации ПМСП на базе платформы ВОЗ в Алматинской области

АЛМАЬЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошёл круглый стол, посвященный приоритетным направлениям развития первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и расширению роли медсестёр в многопрофильных бригадах ПМСП. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В мероприятии участвовали представители министерств здравоохранения Казахстана и Таджикистана, руководитель управления здравоохранения Алматы и глава Европейского офиса ВОЗ по ПМСП.

Делегация Таджикистана находится в Казахстане с целью изучения опыта Казахстана в трансформации ПМСП на базе центра передовой практики Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больницы в городе Есик Алматинской области.

В течение недели таджикская делегация будет перенимать лучшие методики и стратегии построения мультидисциплинарных команд ПМСП в Есике. Планируется серия семинаров и практических сессий, посещение центров семейной медицины в селах, качественно общение профессионалов ПМСП обеих стран.

«На сегодня в рамках первичной медико-санитарной помощи в Казахстане действует Программа управления заболеваниями для поддержки людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, предоставление помощи пациентам в управлении своим заболеванием путем координированных мер, включая самопомощь и соблюдение плана лечения. Покрытие семейными врачами в стране составляет 80%. 17 центров лучших практик ПМСП открыты в Казахстане для обеспечения населения оптимальным комплексом достаточных и эффективных медицинских, социальных, психологических услуг, ориентированных на потребности и нужды населения», - сказала руководитель амбулаторно-клинической и скорой медицинской помощи департамента организации медицинской помощи Минзрава РК Асель Кидиралиева.

По словам представителя Минздрава, развитие ПМСП невозможно без должной инфраструктуры, подготовки качественных кадров, технического обеспечения, повышения престижа профессии.

«Мы видим дефицит кадров ПМСП в сельских районах. Государство стимулирует и поддерживает работников ПМСП в тех регионах, где есть недостаток работников ПМСП – они получают социальный пакет и помощь в покупке жилья», - отметила А.Кидиралиева.

По словам специалистов ПМСП из Таджикистана, они намерены перенять опыт РК в успешном внедрении реформ первичной медико-санитарной помощи, а именно в интеграции медицинских и социальных услуг, развитии семейной медицины, улучшении коммуникации между медучреждениями и населением.

Фото: gov.kz