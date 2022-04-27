Делегация Нацбанка приняла участие в заседании Международного валютного фонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках официальных мероприятий МВФ состоялся и ряд двусторонних встреч с участием руководства Национального банка, передает МИА «Казинформ».

Делегация Национального банка под руководством председателя Пирматова Г.О. приняла участие в весенних встречах Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.

Председатель Национального Банка принял участие в заседании Международного валютно-финансового комитета (IMFC) МВФ, состоявшегося с участием директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, глав правительств, министров финансов и экономики, руководителей центральных банков развитых стран и стран с формирующейся рыночной экономикой и международных финансовых организаций.

Представители Национального банка также приняли участие в заседании Швейцарской подгруппы. В ходе данной отчетной встречи исполнительные директора подгруппы представили участникам доклад об их деятельности и об основных инициативах МВФ и ВБ. Страны-члены подгруппы также рассказали о макроэкономической ситуации в своих странах с учетом геополитической ситуации и влияния санкций против России, обсудили нарастающее инфляционное давление в мире, роль реформ в восстановлении экономики.

В рамках официальных мероприятий МВФ состоялся и ряд двусторонних встреч с участием руководства Национального банка. Одной из них стала встреча председателя Национального банка с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили текущую геополитическую ситуацию в регионе и ее последствия для экономики Казахстана.

Делегация Национального банка также провела двустороннюю встречу с президентом Европейского Центрального банка Кристин Лагард. В ходе данной встречи обсуждались вопросы проведения денежно-кредитной политики в текущих реалиях, меры количественного ужесточения, влияние санкций против России на финансовый рынок Казахстана.

Делегация Национального банка во главе с председателем также провела переговоры с заместителем директора-распорядителя МВФ Бо Ли, директором департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром в целях обсуждения влияния санкций против России, текущих и перспективных вопросов сотрудничества, привлечения технической помощи МВФ, а также физического открытия в городе Алматы Регионального центра МВФ по развитию потенциала.

Кроме того, руководство Национального банка провело встречи с главным экономистом МВФ Пьером-Оливье Гуринша и главным финансистом МВФ Тобиасом Эдрианом. Стороны обсудили макроэкономическую ситуацию в регионе Кавказа и Центральной Азии, а также особенности проведения денежно-кредитной политики в условиях инфляционного давления.

Также были проведены двусторонние встречи с участием руководства Национального банка и руководителей центральных банков Швейцарии, Польши, представителей Федерального резервного банка Нью-Йорка и Министерства финансов Швейцарии. Стороны обсудили вопросы в рамках мандата Центрального банка и перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Национальный банк встретился с глобальными инвесторами и совместно с членами Правительства РК принял участие во встречах с рейтинговыми агентствами (S&P, Fitch, Moody’s) в целях представления информации о текущей макроэкономической ситуации в стране и принимаемых государством мерах. Также в ходе визита проведены встречи с контрпартнерами Национального банка.