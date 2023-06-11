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    Делегация казахстанской молодежи посещает Страсбург

    11 Июня 2023, 20:07

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ – В Страсбурге при содействии Генконсульства РК состоялись переговоры молодежной делегации Казахстана в составе представителей общественного объединения «Ұлан-ғайыр Дала Елі» (Страна Великой Степи), «Ассамблея жастары», «Maqsut Narikbayev University» (КАЗГЮУ), акимата Костанайской области с исполнительным директором Европейского молодежного центра Совета Европы Мари Фаригул и с Директором по координации программ Совета Европы Дельфин Фрейманн, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал глава общественного объединения «Ұлан-ғайыр Дала Елі» Валихан Бахретдинов, казахстанская делегация проинформировала европейских партнеров о намеченных Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформах в сфере молодежной политики. В том числе в рамках принятого недавно Закона по вопросам молодежной политики и соцобеспечения.

    «В ходе контактов с представителями Совета Европы мы отметили, что развитие нашей страны тесно связано с уровнем развития молодых казахстанцев, их интеграцией в общество. Также с нашей стороны было затронуто то, что приоритеты политики в сфере молодежи являются одними из ключевых целей Стратегии «Казахстан – 2050», – сказал Бахретдинов.

    Кроме того, в Страсбурге обсуждены пути активизации молодежного и неправительственного сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.

    В ответ представители Совета Европы высоко оценили реформы Президента РК. Они решительно поддержали курс на дальнейшую демократизацию страны, выразив готовность и впредь оказывать содействие казахстанским процессам в плане молодежной политики.

    Визит казахстанской делегации в составе председателя РОО «Ассамблея жастары» Тимура Джумурбаева, ассоциированного профессора Maqsut Narikbayev University (КАЗГЮУ) Муслима Хасенова и заместителя руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области А.Какенова и других казахстанцев будет продолжен участием в круглом столе «Глобальное молодежное лидерство Казахстан-ЕС» в Европарламенте, а также другими встречами в Париже и Брюсселе.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Видео Молодежь Международная деятельность РК
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