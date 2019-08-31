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    Делегация Казахстана выступила на пленарном заседании Конференции по разоружению

    31 Августа 2019, 19:05

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - 29 августа в ознаменование Международного дня действий против ядерных испытаний постоянный представитель Казахстана при отделении ООН в Женеве Жанар Айтжанова выступила на пленарном заседании Конференции по разоружению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В выступлении был отмечен вклад Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в ядерное разоружение и нераспространение, в первую очередь, закрытие Семипалатинского испытательного полигона, добровольный отказ от четвертого в мире по размеру ядерного арсенала, создание зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.
    Участники Конференции были проинформированы о встрече представителей всех безъядерных зон, которая состоялась 28-29 августа в Нур-Султане и вручении Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Назарбаевской премии мира за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность бывшему Генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано и Исполнительному секретарю Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассине Зербо.
    В завершение выступления участники были приглашены на панельную дискуссию по сотрудничеству между зонами, свободными от ядерного оружия, которая состоится 2 сентября т.г. в Женеве с участием Генерального директора Отделения ООН в Женеве Татьяны Валовой.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН
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