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    Делегация Казахстана примет участие Европейском форуме по снижению риска бедствий

    17 Июня 2021, 22:43

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан встретился с главой Регионального офиса Управления по снижению риска бедствий Организации Объединенных Наций (УСРБ ООН), Октавианом Биволем, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 июня 2021 года данное подразделение в г.Брюссель, которое охватывает 55 стран, официально переименовано в «Региональный офис УСРБ ООН для Европы и Центральной Азии».

    В ходе встречи, О. Биволь отметил, что данная реструктуризация – это отражение приверженности стран региона снижению риска бедствий, как эффективному и передовому подходу в управлении бедствиями и обеспечении развития страны. Казахстан является активным участником Сендайской рамочной программы – платформы ООН по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.

    Данная международная организация настроена на активное сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям РК (МЧС РК) в контексте снижения риска бедствий.

    Среди приоритетов УСРБ ООН следует отметить анализ риска бедствий, содействие развитию национальных и региональных стратегий, подготовка местного населения к различным формам стихийных бедствий, а также финансирование проектов в данной сфере.

    В ходе беседы, О. Биволь позитивно оценил сотрудничество с МЧС РК в рамках Сендайской рамочной программы ООН по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.

    В настоящее время, МЧС РК совместно с УСРБ разрабатывается система учета данных об ущербе в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «DesInventar-Sendai», которая уже функционирует в более чем 80 странах мира.


    Посол М. Баймухан отметил, что Казахстан продолжает активное взаимодействие с УСРБ ООН в области разработки региональной стратегии снижения риска бедствий и национальных систем учета потерь при бедствиях, снижения риска бедствий на уровне населения, а также ведет сотрудничество в рамках деятельности Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в г. Алматы.

    В ходе встречи стороны обсудили участие казахстанской делегации на предстоящем Европейском форуме по снижению риска бедствий, который состоится в ноябре 2021 г. в Португалии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    ООН МИД РК МЧС
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