Делегация из Мангистауской области приехала на празднование 80-летия Абиша Кекильбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На международную научно-теоретическую конференцию «Абиш Кекильбаев и духовные ценности Великой степи», посвященную 80-летию народного писателя Казахстана, государственного и общественного деятеля, приехала делегация из Мангистауской области, где родился писатель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня приехала специальная делегация на конференцию. Мероприятие организовали акимат города Нур-Султана и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Мы благодарим организаторов за приглашение. Делегация прибыла в составе 30 человек. Это писатели, поэты, ветераны, почетные граждане Мангистауской области, депутаты маслихата, общественные и культурные деятели. Такие мероприятия, в первую очередь, необходимы для подрастающего поколения. Произведения Абиша Кекильбаева будут всегда актуальными», - рассказал заместитель акима Мангистауской области Каныбек Жумашев.

По поручению и при поддержке Главы государства в этом году проводилось несколько мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Абиша Кекильбаева. На родной земле писателя также прошло открытие Мангистауского областного краеведческого музея имени Кекильбаева, здесь же был установлен ему памятник.

Отметим, сегодня, 5 декабря, в 17:00 в столичном театре «Жастар» пройдет постановка народной героической эпопеи «Нар Тауекел» Абиша Кекильбаева. Завтра, 6 декабря, в 10:00 откроется улица имени Абиша Кекильбаева, а также пройдет церемония возложения цветов на могиле писателя в Национальном пантеоне.

Кроме того, завтра в 17:00 во Дворце мира и согласия состоится вечер памяти Абиша Кекильбаева.

Фото: www.kt.kz