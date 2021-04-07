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    Делегация Евросоюза совершает визит в Турцию

    7 Апреля 2021, 10:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершает официальный визит в Турцию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы стремимся к честному партнерству», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

    Во вторник глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии У. Ляйен провели в Турции переговоры с президентом страны Р. Эрдоганом.

    По словам Ш. Мишеля, главной целью визита в Анкару были поиски возможностей для «перезапуска» отношений с Турцией. «Надеемся, что руководство Турции воспользуется этим», - заявил глава Евросовета и отметил, что двусторонние отношения Анкары и Брюсселя «потеплели» за последние несколько месяцев.

    В то же время президент Еврокомиссии У. Ляйен отметила, что восстановление партнерства между ЕС и Турцией – это еще «начало пути».

    «Предстоящие недели и месяцы покажут, как далеко мы можем пойти по этому пути вместе» - заявила У. Ляйен.

    В ходе визита европейская делегация предложила турецкому руководству рассмотреть укрепление экономических связей, улучшить взаимодействие в борьбе за улучшение климата и совместную миграционную политику.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Турция Евросоюз
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