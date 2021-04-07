Делегация Евросоюза совершает визит в Турцию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершает официальный визит в Турцию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы стремимся к честному партнерству», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Во вторник глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии У. Ляйен провели в Турции переговоры с президентом страны Р. Эрдоганом.

По словам Ш. Мишеля, главной целью визита в Анкару были поиски возможностей для «перезапуска» отношений с Турцией. «Надеемся, что руководство Турции воспользуется этим», - заявил глава Евросовета и отметил, что двусторонние отношения Анкары и Брюсселя «потеплели» за последние несколько месяцев.

В то же время президент Еврокомиссии У. Ляйен отметила, что восстановление партнерства между ЕС и Турцией – это еще «начало пути».

«Предстоящие недели и месяцы покажут, как далеко мы можем пойти по этому пути вместе» - заявила У. Ляйен.

В ходе визита европейская делегация предложила турецкому руководству рассмотреть укрепление экономических связей, улучшить взаимодействие в борьбе за улучшение климата и совместную миграционную политику.



