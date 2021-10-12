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    Делегация Евросоюза проверит безопасность полетов в Казахстане

    12 Октября 2021, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов встретился с Послом Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом и делегацией Европейской комиссии с участием представителей Европейского агентства по авиационной безопасности и авиационных властей стран Европейского Союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Европейская делегация прибыла с целью оценки системы надзора за безопасностью полетов в стране на предмет соответствия стандартам ИКАО и проверке функционирования системы сертификации и надзора местных авиакомпаний.

    Экспертами Комиссии будет проверена способность авиационных властей страны осуществлять эффективный контроль и надзор за эксплуатантами гражданских воздушных судов в Казахстане. Визит будет направлен на подтверждение того, что авиационные власти страны могут не только подтвердить соблюдение правил безопасности полетов, но и выявить любые значительные риски для безопасности полетов и принять эффективные меры по контролю за выявленными рисками.

    Министр отметил, что в этом направлении сделано немало работы и Казахстан готов продемонстрировать прогресс в вопросе повышения безопасности полетов в стране.

    Так, была проведена кардинальная реформа в подходах по управлению гражданской авиации. В стране была запущена Авиационная администрация Казахстана, основными функциями которой являются технический контроль и надзор в области безопасности полетов и авиационной безопасности. Заключено Соглашение с Британским агентством гражданской авиации (UKCAAi). Эта новая модель регулирования отрасли гражданской авиации полностью соответствует документам ИКАО. В августе 2021 года проводимая работа Министерством была высоко оценена в ходе валидационной миссии ИКАО и уровень соответствия стандартам ИКАО в Казахстане вырос с 74% до 84%, выше на 15% среднемирового показателя.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Евросоюз Общество МИИР РК Авиация
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