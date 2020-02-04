Делегация Европарламента посетит с визитом Казахстан

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 25-27 февраля состоится официальный визит делегации Европейского парламента в Нур-Султан в рамках заседания Комитета парламентского сотрудничества «Казахстан - Евросоюз», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в Бельгии Айгуль Куспан на заседании делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии в понедельник вечером.

Делегацию возглавит итальянский депутат Фульвио Мартушелло. Парламентарии из Европы обсудят со своими коллегами в Мажилисе широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Помимо этого, евродепутаты встретятся с руководством Министерства иностранных дел, Министерства энергетики, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Генпрокуратуры Казахстана.

Также европарламентарии посетят мероприятие, организованное Представительством ЕС в Казахстане, и побеседуют с Уполномоченным по правам человека в нашей стране.

«Мы хотим организовать поездку в Караганду, где депутаты встретятся с руководством Карагандинской области и студентами Карагандинского государственного университета», - рассказала А.Куспан в ходе своего выступления.

Вдобавок европейские парламентарии посетят Музей памяти жертв политических репрессий поселка Долинка (Карлаг) и обменяются мнениями с представителями Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области.

«В преддверии Министерской конференции Всемирной торговой организации в Нур-Султане, 6-7 июня, еще одна делегация Европейского парламента посетит Казахстан», - поделилась казахстанский дипломат.

Июньскую делегацию парламентариев из Европы возглавит глава влиятельного Комитета Европарламента по международной торговле, немецкий депутат Бернд Ланге.

А.Куспан рассказала про созданную в Европейском парламенте в октябре прошлого года неформальную Группу друзей Казахстана, которая уже организовала конференцию на тему казахстанской модели межконфессионального и межрелигиозного согласия с участием архиепископа католической церкви в нашей стране Томаша Бернарда Пэта.

«Мы также 4 февраля организуем семинар, на котором расскажем об операции «Жусан» и опыте Казахстана по возвращению казахстанцев, воевавших в Сирии и Ираке», - отметила А.Куспан.

Европейские депутаты, в свою очередь, ожидают, что их визит в нашу страну будет содействовать укреплению связей между Казахстаном и Европейским союзом.

«Поездка в Казахстан является очень важным шагом для нового состава Европейского парламента. Мы называем Казахстан одним из моторов развития всего региона», - рассказал Казинформу депутат Европейского парламента от Латвии Андрис Америкс.

«Наш визит (в Казахстан – прим. авт.) состоится через 10 дней после визита Президента Касым-Жомарта Токаева (в Брюссель – прим. авт.), который ожидается в середине февраля. Сегодня Президент Токаев активно занимается реформированием и реализацией своих предвыборных обещаний», - отметил он.

«В свою очередь, парламентарии ЕС поддерживают реформы Президента (Казахстана – прим. авт.), и мы будем делать все возможное для их реализации на практике», - резюмировал евродепутат, который является заместителем главы делегации по связям со странами Центральной Азии.



