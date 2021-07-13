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    Делегация Центра каспийской политики из США посетила Тюркскую академию

    13 Июля 2021, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тюркскую академию посетила делегация Центра каспийской политики (CPC), штаб-квартира которой находится в Вашингтоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

    В составе делегации во главе с генеральным директором СРС Эфганом Нифти были бывший посол США в Казахстане и член совета правления CPC Ричард Э. Хоагланд, специалист программы CPC Джереми Коэн. Высоких гостей приветствовал глава Тюркской академии Дархан Кыдырали. В ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы установления устойчивых партнерских связей между центром и Тюркской академией.

    Президент Тюркской академии Дархан Кыдырали подробно рассказал о целях и деятельности организации и мероприятиях, организованных академией в штаб-квартирах таких авторитетных международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

    Глава делегации Эфган Нифти подчеркнул, что CPC является важным экспертным центром, проводящим исследования Прикаспийского региона. В рамках своего первого официального визита в Нур-Султан он считает чрезвычайно важным мероприятием свой визит в академию.

    Выступая на встрече, посол Ричард Э. Хоагланд отметил, что на протяжении многих лет он работал в Казахстане и Азербайджане. Значение Центрально-Азиатского региона на международной арене значительно возросло.

    Высоко оценив проекты, реализованные Тюркской академией, глава делегации Эфган Нифти заявил, что Центр каспийской политики стремится к тесному сотрудничеству с академией.

    В завершение встречи глава организации Дархан Кыдырали вручил генеральному директору CPC Эфгану Нифти ценные издания, выпущенные академией.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана США
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