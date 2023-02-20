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    Делегация Бундестага ФРГ прибыла в Казахстан

    20 Февраля 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 20 февраля 2023 года в Казахстан прибыла официальная делегация Бундестага ФРГ в составе членов парламентской группы «Германия - Центральная Азия». Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках визита председатель группы Ойген Шмидт и его коллеги Томас Барайсс, Кристиан Горке и Кристиан Шрайдер встретились с Государственным советником Ерланом Кариным, первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром, а также председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Аскаром Шакировым», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По его словам, с депутатами Бундестага Германии также встретится заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, в ходе встречи состоится обмен мнениями по вопросам казахстанско-германских отношений и международной повестки дня.

    «В контексте предстоящих 19 марта 2023 года внеочередных выборов в Мажилис Парламента Казахстана немецкой стороной с интересом была воспринята информация о масштабной программе политических и социальных преобразований в рамках построения «Справедливого Казахстана». Стороны приветствовали тесный политический диалог между Казахстаном и Германией», - добавил А. Смадияров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Германия
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