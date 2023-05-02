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    Делегация АФМ РК ознакомилась с опытом работы Службы расследований Минфина Грузии

    2 Мая 2023, 10:28

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Делегация Агентства по финансовому мониторингу РК во главе с заместителем председателя агентства Женисом Елемесовым посетила Службу расследований Министерства финансов Грузии. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    В ходе встречи в Тбилиси представители агентства были ознакомлены с деятельностью Следственной службы принимающей стороны, существующими проблемами и результатами сотрудничества, достигнутыми в прошлом году.

    Глава Следственной службы Сосо Рамишвили и руководители других ведомств ознакомили коллег из АФМ РК с мандатом Следственной службы, перспективами развития аналитической деятельности. Также поделились опытом трудоустройства и обучения действующих сотрудников Следственной службы, ведения расследования уголовных дел, связанных с финпирамидами.

    В ходе встречи был отмечена необходимость постоянного внедрения инноваций в целях минимизации негативных последствий финансовых преступлений для экономик двух государств. Стороны отметили целесообразность подписания Меморандума о партнерстве и взаимном сотрудничестве для дальнейшей совместной работы по конкретным направлениям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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