Делегации Таджикистана и Кыргызстана сделали совместное заявление по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы

ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ - 1 мая в городе Баткен Кыргызской Республики состоялось очередное заседание Правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы во главе с Председателем Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан С. Ятимовым и Председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики К.Ташиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Ховар.

Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны, сожалев о произошедшем, выразили соболезнование родным и близким погибших. Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем.

Стороны договорились немедленно приступить к возвращению военной техники на места их постоянной дислокации.

Как сообщает агентство Ховар, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы.

Топографическим рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию государственной границы на оставшихся участках.

По сообщению агентства Кабар, стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.

Также сообщалось о том, что митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Секретариат Совета безопасности КР сообщил, что данные требования невыполнимы. Позднее главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить стрельбу и отвести войска.