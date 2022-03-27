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    Делегации России и Украины проведут очный раунд переговоров 29-30 марта

    27 Марта 2022, 23:18

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Об этом сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС (видеоконференцсвязи). В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - написал он.

    Первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошло еще два очных раунда и встречи в онлайн-формате.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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