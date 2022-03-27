Делегации России и Украины проведут очный раунд переговоров 29-30 марта

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Об этом сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС (видеоконференцсвязи). В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - написал он.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошло еще два очных раунда и встречи в онлайн-формате.



