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    Делать платную вакцинацию от COVID-19 разрешат частным клиникам в Узбекистане

    30 Марта 2021, 17:11

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом телеканалу «Узбекистан 24» заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Нурмат Отабеков.

    «Частные медицинские организации тоже будут проводить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции, но на платной основе. Их услугами смогут воспользоваться граждане, которые не вошли в группу риска, а право ставить прививки получат те негосударственные медицинские учреждения, в чьи обязанности не входит плановая вакцинация против инфекционных заболеваний. В каждом случае будет дано специальное разрешение территориальными центрами Службы санитарно-эпидемиологического благополучия, учитывая насколько организации соответствуют требованиям проведения вакцинации», - отметил Отабеков.

    Напомним, в Узбекистане вакцинация в крупных городах начнётся 1 апреля, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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