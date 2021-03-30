Делать платную вакцинацию от COVID-19 разрешат частным клиникам в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом телеканалу «Узбекистан 24» заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Нурмат Отабеков.

«Частные медицинские организации тоже будут проводить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции, но на платной основе. Их услугами смогут воспользоваться граждане, которые не вошли в группу риска, а право ставить прививки получат те негосударственные медицинские учреждения, в чьи обязанности не входит плановая вакцинация против инфекционных заболеваний. В каждом случае будет дано специальное разрешение территориальными центрами Службы санитарно-эпидемиологического благополучия, учитывая насколько организации соответствуют требованиям проведения вакцинации», - отметил Отабеков.

Напомним, в Узбекистане вакцинация в крупных городах начнётся 1 апреля, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности.



