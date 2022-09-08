Делать какие-то предположения рано - спикер Сената об организации выборов Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все решения касательно избирательной кампании в стране будет принимать сам Глава государства. Об этом заявил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После пленарного заседания Сената журналисты спросили у спикера Палаты, как планируют организовать избирательную кампанию внеочередных президентских выборов.

Вы знаете, что я возглавлял предвыборный штаб Касым-Жомарта Токаева в 2019 году. Но в то время я занимал позицию первого заместителя нашей партии, в то время Nur Otan, сейчас AMANAT. Партия выдвинула Касым-Жомарта Кемелевича Токаева тогда в кандидаты в Президенты. Было его доверие, его поручение, я возглавлял штаб», - заявил председатель Сената, отвечая на вопросы.

По словам Маулена Ашимбаева, как вся избирательная кампания будет организована на это раз – говорить рано.

«Все решения будет принимать Глава государства сам. Но сейчас еще официального объявления президентских выборов нет. Еще у нас нет сроков, календарного плана. Поэтому сейчас делать какие-то предположения, я думаю, рано. Но в целом, все решения в данной ситуации Глава государства делает сам», - резюмировал председатель Сената.

Ранее Маулен Ашимбаев выразил мнение, что семилетный президентский мандат – достаточный срок для Главы государства, чтобы он смог реализовать предвыборную программу и выполнить все обещания.



