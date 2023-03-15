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    Дела о расторжении брака передадут в специализированные суды в Казахстане

    15 Марта 2023, 19:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании во втором чтении приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ предусматривает, в том числе, передачу гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.

    Как отмечено в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению возникла необходимость внесения следующих поправок:

    1) представители по поручению наделяются процессуальными правами и обязанностями лица, интересы которых он представляет;

    2) доработаны нормы, касающиеся оснований отмены либо изменения решения суда в апелляционном порядке;

    3) уточняется ряд полномочий Высшего Судебного Совета, касающихся кадровых вопросов;

    4) скорректированы сроки введения в действие отдельных норм законопроекта.

    Помимо этого, в два законопроекта внесены поправки редакционного и уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, корреспондирования норм двух законопроектов, а также приведения в соответствие с действующими законами.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Суды Сенат Общество
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