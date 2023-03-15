Дела о расторжении брака передадут в специализированные суды в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании во втором чтении приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ предусматривает, в том числе, передачу гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.

Как отмечено в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению возникла необходимость внесения следующих поправок:

1) представители по поручению наделяются процессуальными правами и обязанностями лица, интересы которых он представляет;

2) доработаны нормы, касающиеся оснований отмены либо изменения решения суда в апелляционном порядке;

3) уточняется ряд полномочий Высшего Судебного Совета, касающихся кадровых вопросов;

4) скорректированы сроки введения в действие отдельных норм законопроекта.

Помимо этого, в два законопроекта внесены поправки редакционного и уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, корреспондирования норм двух законопроектов, а также приведения в соответствие с действующими законами.



