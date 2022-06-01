Дела более 200 незаконно репрессированных рассмотрела комиссия в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошел круглый стол региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На круглом столе были подведены итоги работы, проведенной за полтора года.

На сегодня актюбинской комиссией рассмотрены дела более 200 невинно осужденных в конце 1930-х годов. В ыявлено 15 жертв политических репрессий, 8 захоронений жертв голодомора. В государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий были представлены списки более 2400 лиц, рекомендуемых к реабилитации.

«По большому счету этот зловещий молох начал вращаться гораздо раньше, во времена красного террора. Именно тогда без суда и следствия был арестован и расстрелян первый редактор республиканской газеты «Егемен Қазақстан», – сказал член рабочей группы областной комиссии Роман Рахиев.

По его словам, во второй половине 1930-х годов тоталитарный режим достиг апогея. Об этом свидетельствуют архивные данные. В день в стране расстреливали по 40 человек. Более 40 млн советских людей прошло через ГУЛАГ. Всего в Союзе было 53 таких лагеря, 10 из них – Степлаг, Карлаг, АЛЖИР и другие – в Казахстане.

«Поэтому наш прямой долг и обязанность - вернуть добрые имена невинно осужденным, расстрелянным и незаконно преследуемым, а также восстановить историческую справедливость. В своей работе мы руководствуемся указом Главы государства «О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». В результате современниками должна быть дана объективная оценка действий правительства и общества того времени», - добавляет Р. Рахиев.



