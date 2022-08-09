Дельтапланы и воздушные шары: в оперштабе озвучили план поиска пропавшей девочки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае в рамках поисковых работ пропавшей пятилетней Мадины принято решение на разных участках поля оставлять воздушные шары, куда будут привязаны вода и перекус. Вечером над полями будут летать дельтапланы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, поиски пропавшей Мадины еще ведутся. Было проведено очередное заседание оперативного штаба с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова.

На 16:00 часов зона поиска ребенка также идет в четырех направлениях: поселок Жамбыл – река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир.

«На заседании штаба решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков, - пояснили в ведомстве. На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом».

Также продолжается наблюдение и с воздуха.

«После шести вечера над полями будут летать дельтапланы, инструкторы рудненского дельтаклуба пришли на помощь в поисках ребенка.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивают ушедшую из дома 7 августа 5-летнюю девочку.

К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.

Тысячи людей ищут девочку по близлежащим к поселку Джамбул полям.





Фото: ДП Костанайской области



