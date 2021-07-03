Дельта-штамм распространяется по Европе

ЛИССАБОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ – Из-за пандемии коронавируса в 45 муниципалитетах Португалии, включая Лиссабон и курортный Алгарви, вводится ночной комендантский час. Эта мера затронет почти половину населения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Португалии активно распространяется штамм «Дельта», на который приходится свыше 55% инфицированных. В правительстве заявляют, что ситуация ухудшается.

Половина жителей ЕС уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. В некоторых странах началась иммунизация подростков. В Дании дети в возрасте от 12 до 15 лет могут обратиться за прививкой, начиная с 19 июля, но некоторые педиатры призывают подождать 2 месяца, чтобы получить результаты исследований из других стран.

«Мы непрерывно следим за любыми настораживающими сигналами. Но в данный момент мы полагаем, что противопоказаний для вакцинации нет», — говорит Хелене Билстед Пробст, заместитель директора Национального центра здравоохранения Дании.

«Я обеспокоен тем, что позднее могут появиться симптомы, которые пока не были зарегистрированы из-за низкого числа вакцинированных детей. Нужно подождать, чтобы у нас было больше данных, на основе которых мы могли как можно более профессионально информировать детей и их родителей», - объясняет Клаус Биркеланд Йохансен, глава ассоциации педиатров «Danske Børnelæger».



