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    Дельта-штамм коронавируса доминирует у заболевших в Узбекистане

    7 Августа 2021, 12:56

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане среди выявленных случаев COVID-19 более 80 процентов приходится на дельта-штамм, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, основной причиной увеличения количества случаев COVID-19 за последние недели стало распространение дельта-штамма заболевания.

    «В республике из зарегистрированных на сегодняшний день британского, уханьского и «дельта» штаммов последний является наиболее заразным и опасным. Число заболевших этим штаммом COVID-19 растет. Из всех случаев заболевания дельта-штамм выявлен у 82% пациентов, уханьский штамм у 10%, и британский штамм у 8% заболевших», - отметили в ведомстве.

    Напомним, согласно статистике Минздрава РУ, за последние две недели ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем в два раза, с 427 до 924 случаев в день. Это наибольшие показатели как в текущем году, так и в целом с начала пандемии. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости ковидной пневмонией, которая ежедневно подтверждается более чем у 500 человек.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
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