Дельта-штамм COVID-19 обнаружен в Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ. В результате проведенных лабораторных исследований в Армении подтверждена циркуляция штамма «Дельта» COVID-19. На этом фоне Минздрав готовит проект по дальнейшему предотвращению распространения инфекции, в том числе за счет стимуляции процесса вакцинации. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Министерства здравоохранения Армении, в стране зарегистрированы случаи заражения штаммом «Дельта» COVID-19.

«Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний при Министерстве здравоохранения совместно с Армяно-российским университетом и Институтом молекулярной биологии НАН провели молекулярно-генетическую экспертизу образцов, отобранных у пациентов с положительным результатом ПЦР-теста. Из отобранных 30-ти образцов в 4-х был обнаружен британский штамм, а в 25-ти – штамм «Дельта», - говорится в сообщении Минздрава Армении.

На этом фоне министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян ранее на заседании правительства, ссылаясь на рекомендации ВОЗ о повышении общего показателя вакцинации до 75% в случае циркуляции штамма «Дельта», сообщила о разработке Минздравом проекта стимуляции процесса вакцинации в стране.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Армении, профессиональная противоэпидемическая консультативная группа по борьбе с COVID-19 обсудила вопросы ограничений, направленных на предотвращение распространение коронавирусной инфекции, а также нынешнюю ситуацию с вакцинацией.

«В этом контексте был затронут также проект приказа министра здравоохранения о внесении поправок в два других приказа главы Минздрава Армении. Проектом предлагается, чтобы сотрудники органов государственного управления, органов местного самоуправления, других организаций, а также пользователи гостиничных услуг старше 18 лет, студенты старше 18 лет, посещающие учебные заведения в рамках программ предварительного профессионального, среднего, высшего и поствузовского профессионального обучения, предоставляли сертификат о полной вакцинации от COVID-19, либо каждые 14 дней - отрицательные результаты ПЦР- теста», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Армении с уточнением, что прохождение ПЦР-тестирования при этом осуществляется лицом за собственные средства.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 6 августа 2021 г. в Армении зарегистрировано 231 625 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По тем же данным, вылечились 220 825 пациентов, 5 040 пациентов получают лечение, 4 636 – скончались. Еще 1 124 пациента с COVID-19 скончались по иным причинам. По словам министра здравоохранения Армении, 190 036 человек вакцинировались по состоянию на 6 августа 2021г.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Армении режим карантина продлен до 20 декабря 2021 г., в стране действует «масочный» режим. При этом отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные пункты.