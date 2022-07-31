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    • Дельфины стали часто нападать на людей в Японии

    31 Июля 2022 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пляже в городе Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей. Об этом сообщил телеканал NHK, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар24».

    В пятницу два человека пожаловались на укусы дельфинов. Администрация города увеличила число буев, пытается использовать ультразвук для отпугивания дельфинов и просит посетителей пляжа не приближаться к ним. И з-за нападений пришлось временно закрыть пляж.

    В то же время администрация отмечает, что посетители часто пытаются потрогать дельфинов или покататься на них, и настоятельно просит не приближаться к ним, а наблюдать с берега.

    Ранее был зафиксирован случай, когда дельфин преследовал дайвера на глубине 6 м. Он пытался перекусить дайверское оборудование и вел себя агрессивно. Дайверу удалось спастись, когда дельфин вынырнул на поверхность для вдоха.


    Фото: 24.kz
    #Япония #Мировые новости
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