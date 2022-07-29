Декретный отпуск в прошлом году оформили около 3500 мужчин в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным прошлого года 385 тыс. гражданам были назначены выплаты по уходу за ребенком до года. Об этом сообщила генеральный директор Государственного фонда социального страхования Нурсулу Кемел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным прошлого года 385 тыс. гражданам были назначены выплаты по уходу за ребенком до года. Из них около 3,5 тыс. - это мужчины, решившие заниматься уходом за ребенком до года. Они лишились доходов, так как на работе оформили декретный отпуск по уходу за ребенком. Таким мужчинам никаких запретов мы не ставим. Однако в целом выплату по уходу за ребенком может получать только один из родителей», - пояснила генеральный директор фонда социального страхования Нурсулу Кемел на брифинге в СЦК.

Социальная выплата по уходу за ребенком до года выплачивается участнику обязательного социального страхования и ребенку, который будет заниматься уходом за ребенком до года. Кто-то из родителей: отец или мать имеют такое право, оно не ограничено. Однако такая выплата осуществляется конкретно тому родителю, который потерял доход в связи с уходом за ребенком до года.

Если ребенок родился в семье и решено, что за ним будет ухаживать отец, а также если раньше он работал и осуществлялись выплаты в фонд, то в этом случае у него есть возможность получать такие выплаты.