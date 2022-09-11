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    Декларацию о доходах должны представить более 572 тыс. казахстанцев

    11 Сентября 2022, 09:40

    НУР-СУЛТАН. КАЩИНФОРМ – Несколько дней осталось до окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования. В Комитете государственных доходов рассказали, какие сведения нужно отразить в ежегодной декларации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    Более 572 тыс. человек должны представить декларацию о доходах и имуществе физических лиц в текущем году.

    Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года.

    Кто обязан представить?

    Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:

    -лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

    -лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

    -лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

    -лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

    Какие сведения отразить в декларации?

    Декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) предназначена для отражения физическими лицами информации о:

    - доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан;

    - налоговых вычетах;

    - приобретении или отчуждении, или получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации;

    - задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами;

    - деньгах на банковских счетах в иностранных банках и имуществе, находящихся за пределами Республики Казахстан.

    Лица, представившие в 2021 году «входную» Декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), должны также представить Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2022 году.

    Ответственность за несвоевременное представление

    Также в КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»). При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»).

    Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 сентября, около 96 тыс. казахстанцев еще не предоставили декларацию о доходах и имуществе. Челлендж по всеобщему декларированию запустили в Казахстане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК Общество Налоги
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