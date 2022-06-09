Декарбонизация противоречит политике энергобезопасности – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к иностранным инвесторам с просьбой поделиться видением по поводу вопросов развития зеленой экономики в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо климатических и технологических вызовов, актуальность перехода на возобновляемые источники энергии в мире резко повысил новый геополитический контекст. Но, с другой стороны, стремление к энергетической независимости подталкивает ряд стран к расконсервации угольных шахт и возобновлению работы угольных электростанций. В результате мы видим, что в некоторых государствах политика декарбонизации вступила в явное противоречие с политикой обеспечения энергетической безопасности», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.

Президент подчеркнул, что в ходе запланированного обсуждения ему бы хотелось услышать конкретные предложения по данным вопросам.

«Я предлагаю провести сегодняшнее заседание в качестве интерактивного взаимодействия по этому вопросу. В ваших выступлениях я хотел бы услышать ваши комментарий, какие подходы вы рекомендуете нам, прежде всего, о принятии зеленой и энергоэффективной технологии в качестве основных инструментов, которые помогут Казахстану достичь долгосрочных целей. Я хотел бы услышать от вас ваши соображения о том, что необходимо сделать, чтобы усилить переход страны к низкоуглеродной экономике, устойчивой к изменению климата», – заключил Глава государства.