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    Декада языков объявлена в Павлодарской области

    27 Августа 2019, 09:24

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пропагандой развития государственного и языков этносов, проживающих в Павлодарской области, в регионе займутся в ближайшие десять дней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках декады в городах и районах области будут организованы свыше 150 мероприятий, направленных на пропаганду развития государственного языка и языков проживающих этносов в нашей области», - сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

    Декада языков объявлена с 26 августа по 6 сентября 2019 года в Павлодарской области в ходе XХІ республиканского фестиваля языков народа Казахстана и в целях реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Официальное открытие декады языков прошло на заседании круглого стола на тему «Тіл – рухани жаңғырудың бастауы» в областной библиотеке имени С. Торайгырова.

    Декада завершится шестого сентября 2019 года концертной программой «Тіл – рухани жаңғыру тетігі».

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Рухани жаңғыру
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