Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Дефляция по итогам июня зафиксирована в Узбекистане

    4 Июля 2023, 22:40

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане по итогам июня зарегистрирована дефляция в 0,3%, а годовая инфляция замедлилась до 9%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Агентства статистики Узбекистана, основным фактором сезонной дефляции стали продукты питания, которые за прошлый месяц в среднем стали дешевле на 1,1%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,4%, а услуги - на 0,2%. Среди продуктов питания в июне больше всего подешевели овощи – на 13,8%, фрукты и орехи - на 2,3%, масла и жиры - на 1,3%.

    «Суммарно за счет снижения цен на овощи, клубнеплоды и зернобобовые, фрукты и орехи, масла и жиры, молоко, молочные продукты и яйца краткосрочный сводный ИПЦ (Индекс потребительских цен) за июнь текущего года стал ниже на 0,74 п.п.», - пояснили в Агентстве.

    В ведомстве добавили, что с начала инфляция опустилась до 3,45%. Годовая инфляция снизилась до 9% — это самый низкий показатель с августа 2016 года (8,6%).

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Миллион долларов ученому за выделение и изолирование вируса SARS-CoV-2 – фейк
    В Канаде ребенок с психзаболеванием может получить право на эвтаназию – фейк
    В Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормы
    Талибы объяснили запрет салонов красоты в Афганистане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице