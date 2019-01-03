Дефицит текущего счета Казахстана сократился почти в 10 раз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В третьем квартале 2018 года счет текущих операций впервые с 2014 года сложился с профицитом в 0,2 млрд долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В целом за 9 месяцев 2018 года дефицит текущего счета сократился почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - с 4,6 млрд до 0,5 млрд долларов, что свидетельствует об улучшении экономической ситуации в стране», - сообщили в пресс-службе Национального банка РК.

В регуляторе объяснили, что улучшение состояния текущего счета за 9 месяцев 2018 года обусловлено ростом на 64% положительного сальдо торгового баланса на фоне благоприятной ситуации на мировых рынках сырья.

«Экспорт товаров увеличился на 28,3% до 45,4 млрд долларов, в то время как импорт товаров вырос всего на 9,6% до 25,5 млрд», - добавили в Нацбанке.

Увеличение экспортных доходов обусловило рост доходов прямых иностранных инвесторов на 31,8% до 16,1 млрд, что замедлило улучшение текущего счета. Однако, более 60% этих доходов было направлено на финансирование дочерних предприятий в Казахстане, заметили в регуляторе.

По финансовому счету чистый отток капитала в 1,7 млрд долларов связан со снижением обязательств резидентов, которое было частично скомпенсировано сокращением их иностранных активов. По прямым инвестициям чистый приток составил 4,9 млрд долларов.

В то же время, по портфельным инвестициям чистый отток капитала в размере 3 млрд долларов был обусловлен уменьшением обязательств резидентов за счет погашения ранее выпущенных ими еврооблигаций, выкупа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также покупки резидентами на вторичном рынке еврооблигаций Минфина РК.