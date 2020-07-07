Дефицитные лекарства незаконно продавали в косметологической клинике в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау лекарства по завышенным ценам незаконно продавали в косметологической клинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 июля 2020 года сотрудники департамента экономических расследований по Атырауской области совместно сотрудниками полиции и специалистами департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона пресекли факт реализации лекарств по завышенным ценам. В одной из косметологических клиник Атырауской области было обнаружено 636 упаковок парацетамола, 1519 штук цефтриаксона, 100 штук ацетилсалициловая кислота, 233 упаковки лидокаина, 12 упаковок цитрамона, 3 упаковки азитромицина, 117 штук дексаметазона, ингавирин и другие лекарства в общем количестве более 5 тысяч штук. Их реализация осуществлялась незаконно без соответствующих разрешительных документов (лицензии)», - сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Атырауской области.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по части первой статьи «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность» УК РК, начато досудебное расследование.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и правоохранительным органам заняться проблемой необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства и привлечь виновных лиц к ответственности.

Видео: Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК