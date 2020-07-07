Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Дефицитные лекарства незаконно продавали в косметологической клинике в Атырау

    7 Июля 2020, 03:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау лекарства по завышенным ценам незаконно продавали в косметологической клинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 июля 2020 года сотрудники департамента экономических расследований по Атырауской области совместно сотрудниками полиции и специалистами департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона пресекли факт реализации лекарств по завышенным ценам. В одной из косметологических клиник Атырауской области было обнаружено 636 упаковок парацетамола, 1519 штук цефтриаксона, 100 штук ацетилсалициловая кислота, 233 упаковки лидокаина, 12 упаковок цитрамона, 3 упаковки азитромицина, 117 штук дексаметазона, ингавирин и другие лекарства в общем количестве более 5 тысяч штук. Их реализация осуществлялась незаконно без соответствующих разрешительных документов (лицензии)», - сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Атырауской области.

    Сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по части первой статьи «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность» УК РК, начато досудебное расследование.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и правоохранительным органам заняться проблемой необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства и привлечь виновных лиц к ответственности.

    Видео: Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Борьба с преступностью Здравоохранение Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке