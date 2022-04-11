Дефицита зерна нет - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане нет дефицита зерна. Его объемов хватает для того, чтобы обеспечить внутренние потребности, а также для отправки части на экспорт. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, имеется ряд публикаций в СМИ о приостановлении деятельности ряда мукомольных предприятий ввиду дефицита сырья. Сразу хотел бы начать с сообщения, что никакого дефицита зерна нет. Зерно в достаточном количестве имеется в республике. Призываем всех не создавать ажиотаж», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, на 1 апреля в стране имелось 6,4 миллиона тонн зерна. Ежегодно Казахстан производит порядка 3 миллионов тонн муки, половина этого объема отправляется на экспорт.

«С учетом внутреннего потребления этого более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себя и отправить часть на экспорт, в том числе в виде муки», - добавил А.Сапаров.

Он отметил, что в целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участию в международных экономических организациях от 1 апреля 2022 года принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу - 1 миллион тонн, на муку – 300 тысяч тонн.

«Также для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке министерством совместно с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и местными исполнительными органами проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах», - добавил первый вице-министр сельского хозяйства.