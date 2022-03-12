Дефицита сахара нет - Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что дефицита сахара в Казахстане нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вчера сообщали МСХ и МТИ, запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватает как минимум на три месяца. На сегодняшний день в стране нет дефицита этого социально значимого продовольственного товара», - заявил официальный представитель МТИ РК Алишер Омирзак.

В ведомстве при этом отметили, что производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются.

«Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются. То есть информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности», - сообщил Алишер Омирзак.

«Кроме того, производства сахара в стране, есть возможность импорта из других стран. Поэтому просим не поддаваться панике», - обратился официальный представитель ведомства.

Напомним , Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана ранее прокомментировало, почему на рынках и магазинах сахар продают по разным ценам. В социальных сетях от столичных пользователей поступили данные о резком подорожании сахара до 510 тенге.